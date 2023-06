Flock: trailer dall'Annapurna Interactive's Showcase per il gioco coop dei creatori di Hohokum

Durante l'Annapurna Interactive's Showcase, un evento dedicato ai giochi indie in arrivo editi da Annapurna Interactive, è stato condiviso un nuovo trailer per Flock, il nuovo gioco dei creatori di Hohokum e I Am Dead. Potete vedere il filmato qui sotto.

Flock è un gioco multigiocatore cooperativo nel quale i giocatori vestono i panni di un pastore volante che deve guidare il proprio stormo di creature. L'idea alla base del gioco è di celebrare la bellezza del volo e della scoperta. Avremo un piccolo gruppo di pecore alate e dovremo allevarle e portarle verso nuovi pascoli. Nel mentre potremo anche scoprire una serie di segreti nascosti all'interno delle montagne.

Nel corso del gioco, in Flock, potremo ampliare il nostro stormo trovando nuove creature e anche tosare la lana per realizzare indumenti come cappelli, maglioni e calzini. Alcune creature saranno molto rare e sfuggenti. Inoltre, dovremo anche decidere se tenerle tutte per noi oppure condividerle con i nostri amici.

Flock è atteso per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Al momento non è nota una data di uscita.