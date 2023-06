Cocoon: data d'uscita annunciata per il promettente gioco del designer di Inside

Il gioco arriverà dunque il 29 settembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, disponibile al day one direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass .

Nel gioco ci troviamo a dover superare vari puzzle per avanzare all'interno di uno strano mondo surreale, sfruttando dei globi con proprietà differenti, come ad esempio quella di legarsi a varie superfici o di permette al protagonista di planare.

Uno strano mondo fatto di mondi

In Cocoon, ogni mondo esiste all'interno di una sfera che può essere trasportata sulla schiena. Il gameplay ci costringe ad entrare in particolari meccaniche logiche, incentrate sui salti tra diversi mondi da combinare fra loro e manipolare per poter risolvere gli enigmi.

Esplorando ambienti alieni e rovine di antiche e misteriose civiltà, ci troviamo ad attraversare scenari unici e particolari, da strutture industriali a grandi caverne, fino a distese naturali con biomi stranissimi. Ogni globo ha un'abilità che può essere sbloccata, trasformandolo così in uno strumento unico da utilizzare in altri mondi. Ci troviamo dunque a usare queste abilità per scoprire percorsi e oggetti nascosti, sparare proiettili per attivare interruttori e altro ancora. Potete trovare maggiori informazioni nel nostro provato di Cocoon.