Lorelei and the Laser Eyes, nuovo trailer dall'Annapurna Showcase 2023

Lorelei and the Laser Eyes è tornato a mostrarsi in occasione dell'Annapurna Showcase, con un nuovo video di presentazione che contribuisce ad incrementare l'aspettativa per questa interessantissima avventura di Simogo.

Annunciato con un trailer praticamente un anno fa, Lorelei and the Laser Eyes si dimostra maturato in questo periodo di sviluppo, con un notevole lavoro effettuato sulla costruzione del mondo di gioco e le caratteristiche dello strano gameplay eclettico che lo caratterizza.

D'altra parte, il team Simogo si è già fatto conoscere per esperienze molto particolari, soprattutto su piattaforme mobile: sono infatti autori di Year Walk e Device 6, due delle più bizzarre avventure che si possano trovare su tali piattaforme.

Lorelei and the Laser Eyes non sembra essere da meno: anche qui si tratta di osservare e cercare di capire la logica sottesa dietro agli enigmi apparentemente astrusi. Bisogna considerare numeri, schemi, disegni che possano portarci verso la soluzione.

"È tutto parte di un gioco macabro, un complotto o una semplice caccia al tesoro?" Chiedono gli sviluppatori, che presentano questa avventura in maniera davvero affascinante: "Il palco è allestito. Immagina un'antica residenza barocca, forse un albergo o forse un museo, da qualche parte in Europa centrale. Una donna vaga in cerca di risposte". Lorelei and the Laser Eyes è in arrivo su PC e Nintendo Switch.