Forza Horizon 5 festeggia il Dia De Muertos con un update che porta nuove auto ed eventi

Vista l'ambientazione messicana, Forza Horizon 5 non poteva certo esimersi dal festeggiare a modo il Dia De Muertos, festività religiosa e folkloristica che rientra nelle tradizioni più note del paese in questione: anche quest'anno, il gioco di Playground Games ottiene un update specifico che porta nuove auto, nuovi eventi e tante altre novità al gioco in questa occasione.

L'update 3.619.349.0, disponibile da oggi, 10 ottobre 2023, introduce dunque numerose novità in Forza Horizon 5. Tra queste, troviamo una nuova inquadratura con la Drift Camera, che consente di vedere l'auto da dietro con una visuale più dinamica, una nuova auto starter per la modalità Eliminator con la Nissan Tsuru del 2010, 15 eventi a tema da EventLab, 13 obiettivi sbloccabili, 2 badge a tema Dia De Muertos e vari elementi cosmetici.