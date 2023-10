Forza Motorsport: ora disponibile su Xbox Series X|S, PC e Xbox Game Pass

In realtà alcuni utenti hanno iniziato a giocare già dalla scorsa settimana, grazie all'accesso anticipato garantito con l'acquisto della Premium Edition, ma supponiamo che si tratti di una minoranza rispetto alla mole di utenti che hanno iniziato oggi a sfrecciare sui circuiti del nuovo racing game di Turn 10, anche approfittando della sua disponibilità nel catalogo del Game Pass.

Oggi è il 10 ottobre 2023 il che significa che Forza Motorsport è finalmente disponibile su Xbox Series X|S, PC e per tutti gli abbonati a PC e Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi. Di seguito vi riproponiamo il trailer di lancio.

Accolto dalla stampa internazionale con valutazioni positive ma non stellari come quelle dei precedenti capitoli della serie, nella nostra recensione di Forza Motorsport abbiamo elogiato il modello di guida e le modalità online, mentre siamo rimasti perplessi a causa di una modalità carriera anonima e la mancanza di statistiche e altre funzionalità.

Va detto che Forza Motorsport è stato ideato come una piattaforma in continua evoluzione, che verrà supportata da Turn 10 e Microsoft per tanti anni, dunque è lecito aspettarsi tanti contenuti, modifiche e novità nel corso del tempo che andranno ad arricchire e migliorare ulteriormente l'esperienza offerta dal gioco.

Digital Foundry ha invece promosso il comparto grafico del gioco sia su PC che su Xbox Series X|S, pur sottolineando un'implementazione del ray tracing meno accattivante rispetto a quanto promesso dagli sviluppatori in fase di marketing.