UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi, vediamo il nuovo trailer di gameplay

"I fan della serie saranno entusiasti di sapere che il gioco conterrà i memorabili temi musicali dell'anime, riorchestrati per un'esperienza ancora più coinvolgente," viene specificato, quasi in risposta alle lamentele emerse dopo la pubblicazione dei trailer precedenti.

L'editore francese Microids ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi , in cui possiamo vedere in azione alcuni mostri di Vega come Dam Dam e Gorgon e possiamo valutare le diverse sfumature del gioco.

Riusciremo a sconfiggere i mostri di Vega?

Riportati anche i dettagli delle diverse edizioni che riportiamo qui di seguito.

La Deluxe Edition conterrà:

Il gioco

Una card lenticolare

Una Steelbook esclusiva

Un portachiavi

Un poster

La Collector's Edition conterrà:

Box da collezione

Una statua esclusiva di Goldrake

Bonus digitali

Il gioco

Una card lenticolare

Una Steelbook esclusiva

Un portachiavi

Set di 3 spille

4 litografie

Un biglietto d'oro

Un Artbook esclusivo

Un Poster

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi sarà disponibile il 14 novembre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La versione Nintendo Switch sarà lanciata nel corso del 2024. Se volete avere altre informazioni, guardate questo trailer doppiato in italiano, concesso in esclusiva a Multiplayer.it.