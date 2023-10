PS5, ecco il nuovo modello annunciato da Sony: una buona evoluzione?

Se speravate in grandi vantaggi dal punto di vista degli ingombri, probabilmente questo nuovo modello non vi cambierà la vita: le dimensioni comunicate da Sony nella scheda tecnica sono 358x96x216 mm escluse le alette sporgenti, mentre quelle di PS5 originale sono circa 390x104x260, in questo caso probabilmente comprendendo anche le alette, dunque i vantaggi sul fronte dell'ingombro ci sono ma non in maniera netta. Si spiega come mai questa non sia effettivamente una "PS5 Sim", perché le riprogettazioni di tale tipo portano a risultati decisamente diversi. Potrebbe dunque essere una mossa che ha particolarmente senso dal punto di vista produttivo, portando a una linea di assemblaggio unica e probabilmente a diverse variazioni "sotto il cofano" in termini di processi produttivi e soluzioni di dissipazione, con eventuali modifiche in termini di efficienza e, soprattutto, costi.

Secondo quello che è ormai il tipico stile comunicativo di Sony, in un normale martedì pomeriggio è piombato l'annuncio di una nuova PS5 , con tanto di trailer di presentazione e comunicato ufficiale affidato all'ormai proverbiale post sul blog. Prima di tutto, non è la PS5 "Slim" di cui tanto si è parlato nelle voci di corridoio, bensì un redesign generale destinato a sostituire completamente i due modelli attualmente sul mercato , ovvero la PS5 Standard e PS5 Digital originali. La novità maggiore è offerta dallo chassis praticamente unico, che si differenzia per il lettore estraibile, cosa che comporta sicuramente dei vantaggi dal punto di vista della produzione per Sony, dovendo basarsi su un unico modello standard a cui applicare o meno il lettore aggiuntivo.

Cosa cambia con la nuova PS5?

PS5, i due nuovi modelli

Inoltre, diventa consistente l'ipotesi che per il 2024 sia in programma una "PS5 Pro", considerando peraltro che l'annuncio in questione conferma le voci lanciate da tempo da Tom Henderson, il quale si è detto alquanto sicuro anche di un modello con caratteristiche migliorate. In quest'ottica, questo nuovo modello avrebbe senso solo come rimodulazione parziale in vista di una proposta sostanzialmente diversa con un modello Pro da presentare più avanti. Il risultato è un modello comunque più semplice da piazzare in casa in virtù di una riduzione di circa il 30% del volume totale (poco percepibile visto il particolare form factor, ma comunque presente) e un rilancio del prodotto con una linea simile alla vecchia ma comunque nuova.

Il prezzo sarà di 549,99€ per il modello con lettore e di 449,99€ per il modello senza lettore, dunque a tutti gli effetti si torna alla situazione standard per i prezzi, prima dei recenti cali imposti dagli sconti a pioggia decisi da Sony.

Il fatto che il lettore disco separato costi 119,99 euro renderebbe la digitale più costosa della standard se vi si aggiunge il dispositivo in questione, cosa che può forse portare a una certa cautela nell'acquisto delle Digital, che già risultano essere di gran lunga quelle meno considerate dall'utenza PlayStation.

Insomma, in definitiva questo redesign appare fortemente conservativo da parte di Sony: la forma permane la stessa di prima, risultata sempre piuttosto controversa ma ormai entrata nell'immaginario comune e le dimensioni non apportano particolari cambiamenti, mentre il prezzo è praticamente lo stesso di prima. Cosa cambia dunque per il consumatore? Praticamente nulla, al di là del fatto di unificare maggiormente l'offerta, senza creare un vero divario tra due modelli presenti contemporaneamente sul mercato e conseguentemente senza creare fratture (anche semplicemente ideali) nell'utenza. Viene da pensare che questa iniziativa sia stata decisa più guardando al fronte della produzione che a eventuali novità dal punto di vista della fruizione, con possibili vantaggi che possono derivare sul fronte dei costi e dei processi produttivi per Sony.

La curiosità però ora è tutta rivolta al futuro e alla possibilità che, realizzatasi questa ipotesi, si possa verificare anche l'altra: che ci sia veramente una PS5 Pro in arrivo nel prossimo futuro, cosa che allora rappresenterebbe un vero e proprio step evolutivo per la console, sebbene solo parziale.