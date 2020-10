PS5, come posizionare correttamente la console in orizzontale? La risposta in un video

Come si fa a posizionare correttamente PS5 in orizzontale? Abbiamo realizzato un breve video per spiegarlo, visto che la procedura non è immediata come potrebbe sembrare.

Anticipata nel nostro unboxing di PS5, la manovra va effettuata con un po' di attenzione, perché altrimenti si rischia che la base non sia stabile e la console possa scivolare via.

Ebbene, tutto dipende da alcuni piccoli segni collocati sullo chassis di PlayStation 5, nella fattispecie sul retro, nella parte interna dei pannelli bianchi.

Lì si scorge infatti una riga di simboli PlayStation che viene chiusa alle estremità dai Quadrati: i perni della base vanno incastrati proprio in prossimità di questi segni per conferire alla console la massima stabilità.

Occhio anche alla base: la si può agganciare anche quando si trova ancora in modalità verticale, ma così ovviamente non va bene. Assicuratevi dunque di ruotarla di modo che lo sportellino inferiore risulti chiuso.