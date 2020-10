Star Wars: dopo Fallen Order, EA Motive lavora a un nuovo gioco action sulla serie?

Gli autori di Star Wars Jedi: Fallen Order, EA Motive, sembrano essere al lavoro su un nuovo videogioco action basato sulla celebre serie cinematografica, sebbene non ci siano ancora dettagli precisi sul progetto in questione.

L'idea emerge da un annuncio di lavoro pubblicato da EA Motive per un Software Engineer da arruolare per gli uffici di Montreal e impiegare su un nuovo gioco attualmente in sviluppo presso il team. Come sempre, i dettagli sono scarsi ma quello che emerge sembra proprio un collegamento con Star Wars.

Il candidato dovrebbe dunque "iniziare immediatamente a lavorare con il team su un nuovo action game su Star Wars, e contribuirà anche a costruire una proprietà intellettuale nuova". Se si tratta dunque di progetti diversi, sembra che uno sia dunque un action di Star Wars non appartenente a una IP inedita mentre l'altro sarebbe qualcosa di completamente nuovo.

Difficile dire se l'action game in questione possa essere un seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order o un gioco nuovo sembra legato a Star Wars, visto che la questione dei più progetti portati avanti tiene aperte diverse possibilità.

D'altronde, alcuni recenti rumor hanno parlato anche del possibile ritorno di Star Wars: The Force Unleashed, anche se si tratta sempre e solo di voci di corridoio. Nel frattempo, Star Wars Jedi: Fallen Order arriverà anche su Google Stadia a novembre.