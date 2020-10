Praey for the Gods, in uscita anche su PS5 il gioco ispirato a Shadow of the Colossus

Praey for the Gods, l'action adventure sviluppato da No Matter Studios, ispirato al classico Shadow of the Colossus, ha finalmente un periodo di uscita ufficiale: arriverà anche su PS5.

Disponibile nel corso del primo trimestre del 2021 non solo sulla console next-gen Sony ma anche su PC, PS4 e Xbox One (una versione Xbox Series X non è ancora stata confermata), Praey for the Gods è stato protagonista di un nostro provato qualche tempo fa grazie all'Accesso Anticipato.

In tale occasione abbiamo potuto verificare l'ottima atmosfera e il grande potenziale di questo progetto, che già vanta alcune meccaniche solide e dei colossi affascinanti, ma al contempo necessita di tante rifiniture più o meno rilevanti.

Tutti i mesi che il team di sviluppo si è concesso per poter migliorare l'esperienza daranno i propri frutti? Lo scopriremo appunto nel corso del primo trimestre del 2021, quando Praey for the Gods verrà finalmente pubblicato in versione completa.

Nel frattempo, diamo un'occhiata al nuovo trailer del gameplay che No Matter Studios ha realizzato in occasione dell'annuncio del periodo di uscita.