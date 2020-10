Star Wars Jedi: Fallen Order su Google Stadia a novembre

Star Wars Jedi: Fallen Order arriverà anche su Google Stadia e ha una data di uscita fissata per il 24 novembre 2020, annunciato nelle ore scorse tra le novità previste per il servizio di gioco in streaming da parte di Google.

Electronic Arts ha confermato la volontà di portare vari suoi titoli su Google Stadia e tra questi risalta appunto Star Wars Jedi: Fallen Order che è in arrivo il mese prossimo all'interno del catalogo dei giochi in streaming, come comunica anche il nuovo trailer di presentazione riportato qui sopra.

Star Wars Jedi: Fallen Order è stato un successo su PC e console, con Electronic Arts che ha già confermato l'impegno sul brand e che potrebbe comprendere un possibile futuro come serie, tanto che si parla da tempo anche di espansioni e nuovi contenuti in arrivo, oltre a possibili seguiti.

Con oltre 10 milioni di giocatori raggiunti nei mesi scorsi, Star Wars Jedi: Fallen Order si prepara dunque ad approdare anche su Google Stadia, anche se non sembra siano previste variazioni particolari al gioco originale, ovvero i contenuti dovrebbero essere gli stessi, comprensivi dell'update gratuito uscito successivamente al lancio, che ha introdotto le nuove opzioni e modalità di gioco aggiuntive.