Acer presenta nuovi monitor Predator e Nitro, proiettori e la piattaforma eSport Planet9

Infine, per quanto riguarda la piattaforma eSport Planet9, Acer ha annunciato SigridWave, ovvero un traduttore live in-game con Intelligenza Artificiale istruito con il gergo dei giochi.

Un traduttore in-game dal vivo basato su Intelligenza Artificiale, che sfrutta le tecnologie di deep learning per abbattere le barriere linguistiche e facilitare la comunicazione tra i giocatori di tutto il mondo. Integrato nel desktop client di Planet9, SigridWave si avvia quando ci si trova nella lobby di un gioco e funziona come un overlay in-game personalizzabile. Durante il gioco SigridWave utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale automatico (ASR) per riconoscere le espressioni usate e convertirle in stringhe di testo.

Planet9 è una piattaforma di eSport di nuova generazione, in parte competitiva e in parte social, progettata per creare una open community per i giocatori casual e i dilettanti che vogliono migliorare le proprie capacità e diventare pro-gamer. La piattaforma aiuta gli utenti a mettersi in contatto tramite team e social club, a migliorare le proprie abilità tramite feedback approfonditi sul gameplay sotto forma di statistiche e coaching. Inoltre permette di prendere dimestichezza con un gameplay organizzato, tramite competizioni amichevoli e non o tornei competitivi. L'overlay in-game sarà supportato per League of Legends negli ultimi mesi del 2020 e l'inizio del 2021 e sarà disponibile per altri titoli in futuro.