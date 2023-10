Mouse Logitech Signature M650 Wireless in sconto per le offerte Amazon Prime

Continuano le promozioni della Festa delle Offerte Prime e questo vuol dire che ci sono tantissimi sconti pronti per voi su Amazon Italia. Uno dei prodotti utili per chi usa molto il PC è il mouse Logitech Signature M650. Il prezzo in offerta molto vantaggioso. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 53,99€ e lo sconto permette di acquistarlo a 43€. Il prezzo attuale non è il massimo, ma potete risparmiare circa 10€ acquistandolo a questa cifra.. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mouse in questione è un dispositivo wireless pensato per mani piccole e di medie dimensioni: con una durata di 2 anni per quanto riguarda la batteria, nonostante la sua semplicità presenta pulsanti configurabili e personalizzabili, e i click sono silenziosi, in caso servisse per lavorare in ufficio.