Intelligenza artificiale genera giochi inediti, tra Zelda e Link che ballano e Mario eroinomane

Il profilo X AI Generated Video Games sta pubblicando a getto continuo dei concept di videogiochi inediti decisamente spassosi. Si va da un gioco ritmico con Zelda e Link che ballano insieme, si passa per un Dark Souls allegro e si arriva a un Mario con problemi di eroina. Naturalmente si tratta di opere satiriche e come tali vanno prese.

Alcuni esempi

Zelda e Link sono due ottimi ballerini

In Super Mario Pyramid Scheme l'idraulico italiano ha deciso di cambiare lavoro. La sua nuova attività è quella di creare schemi piramidali per sfruttare il lavoro degli abitanti del regno dei funghi, con la compiacenza della principessa Peach. L'importante è non farsi scoprire dalla polizia, perché il giudice Bowser non è propriamente clemente.

Assassin's Creed Odyssey è invece un rifacimento del gioco di Ubisoft per PS5 con protagonista... una Odyssey. Uscirà nel 2027.

The Legend of Zelda - Dancing Nights consente ai personaggi di Hyrule di esprimere il loro pieno potenziare durante le feste. Sarà uno gli ultimi titoli esclusivi di Nintendo Switch, in uscita nel 2024.

Bright Souls esplora invece il lato ottimista dei soulslike. È già stato pubblicato nel 2016 per PS4, ma probabilmente non ve ne siete accorti.

Mario Overdoses On Black Tar Heroin è un horror psicologico del 2002 che esplora il lato più oscuro dell'idraulico italiano. Fu pubblicato su GameCube, ma non crediamo che se ne sia accorto qualcuno.

Monster Hunter Australia è il nuovo Monster Hunter di Capcom. Uscirà nel 2025, sarà esclusivo per PS5 e farà combattere contro ragni e coala. Fortuna che ci sono dei toast per ricaricarci.

Naturalmente questi sono solo alcuni dei giochi creati dall'intelligenza artificiale. Se vi interessa, potete guardare il profilo su X e scorrerli tutti, mentre mangiate una bistecca insieme a Snake.

Davvero, questo è l'ultimo.