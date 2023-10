PlayStation Store: al via le offerte del weekend con tante offerte esclusive per gli abbonati PS Plus

Sony ha lanciato le nuove offerte del weekend del PlayStation Store che questa volta includono una selezione di giochi PS5 e PS4 in offerta esclusivamente per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.

Le offerte sono valide fino alle 00:59 italiane del 17 ottobre 2023. Tra i giochi in promozione troviamo varie esclusive PlayStation, come ad esempio Ratchet and Clank: Rift Apart a 39,99 euro, scontato del 50% sul prezzo originale e Returnal, anche lui a 39,99 euro.

Tantissimi anche i giochi delle terze parti. Segnaliamo ad esempio Need for Speed Unbound a 23,99 euro, con uno sconto del 70% sul prezzo originale, Sifu a 19,99 euro e A Plague Tale Requiem a 29,99 euro, scontato del 50%. Se cercate poi un ottimo gioco a prezzo stracciato, Doom a 3,99 euro fa al caso vostro.