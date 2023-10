Microsoft e Activision, l'FTC non demorde: l'acquisizione è 'una minaccia alla competizione'

Oggi Microsoft ha concluso l'acquisizione di Activision Blizzard, ma a quanto pare la Federal Trade Commission degli Stati Uniti vuole continuare a opporsi all'acquisizione, definendola "una minaccia alla competizione".

Come forse saprete, l'FTC in passato ha tentato di far naufragare l'acquisizione facendo richiesta per un'ingiunzione temporanea e affrontando Microsoft in tribunale ma senza ottenere successo, con il giudice che ha stabilito che l'operazione non avrebbe danneggiato la competizione nel mercato videoludico. Nonostante la pesante sconfitta, l'antitrust aveva annunciato lo scorso mese di avere intenzione di proseguire con il processo amministrativo.