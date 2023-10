Microsoft, Sony, Nintendo e gli altri: tutte le acquisizioni degli ultimi cinque anni

Microsoft, Sony, Nintendo e gli altri: l'insider Shinobi ha pubblicato un'infografica con tutte le acquisizioni effettuate da queste aziende nel corso degli ultimi cinque anni, e da questo punto di vista appare chiaro il predominio della casa di Redmond.

A una manciata di minuti dall'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard, finalizzata immediatamente dopo la conferma del via libera da parte della CMA, le immagini parlano chiaro ed è la zona "verde" quella che conta il maggior numero di nomi.

Se infatti Activision stessa ha effettuato nel corso degli anni una serie di acquisizioni (da Sledgehammer Games a Treyarch, da Beenox a High Moon Studios, da Raven Software a Toys for Bob), Microsoft non è stata da meno inglobando nei suoi studios realtà come Ninja Theory, Obsidian Entertainment, InXile Entertainment e ovviamente Bethesda.