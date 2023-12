Baldur's Gate 3: ci vorranno anni prima che scopriate ogni cosa del gioco, per Larian Studios

Baldur's Gate 3 è un gioco massiccio, con tanti segreti e tanti elementi interconnessi che rendono molto complicato capire come le cose potrebbero evolversi quando compiamo certe scelte o completiamo una sezione in modo diverso. Per darvi un punto di riferimento, ci sono circa 1.800 personaggi e oltre 110.000 linee di testo. Credete quindi che tutto del gioco sia già stato scoperto? Assolutamente no e, secondo Larian Studios - autore del gioco -, ci vorranno anni prima che ogni segreto emerga.

Parlando con Inverse, Lawrence Schick - Principal Narrative Designer di Baldur's Gate 3 - ha affermato che "molti segreti non saranno scoperti per anni".

Il motivo è legato al fatto che "gran parte del gioco è una concatenazione di variabili improbabili. Ci sono cose che la gente scoprirà, compresi noi, per il modo in cui è stato costruito, con sinergie, strati ed eventi basati su certe interazioni. Ci stupisce quello che scoprite".