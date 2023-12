The Witcher, il doppiatore di Geralt esprime la propria frustrazione per l'uso delle IA

" L'intelligenza artificiale è inevitabile e gli sviluppatori la useranno. Non siamo sicuri al 100% di cosa significhi esattamente", ha detto Cockle. "Lo stanno già facendo in vari modi, riempiendo le voci di sfondo, le voci dei PNG e cose del genere, il che è un peccato perché quelle voci erano tutte esseri umani a un certo punto, e le voci sono tutte modellate su esseri umani. Quindi hanno preso la voce di qualcuno, l'hanno inserita nel loro database, l'hanno digitalizzata e la stanno usando per dire cose che l'individuo non ha mai detto. C'è qualcosa di non etico in questo e quindi c'è un grande dibattito in corso".

Il doppiatore di The Witcher Doug Cockle ha espresso la propria opinione sull'uso delle intelligenze artificiali all'interno dell'industria videoludica e in particolar modo per quanto riguarda l'uso nelle cabine di doppiaggio. Cockle, parlando con IGN USA, ha invitato alla cautela e ha espresso la propria frustrazione per le IA , definendole "inevitabili" ma "pericolose".

Cockle ha anche detto. "Ogni volta che qualcuno lo fa, di fatto mi sta privando di un guadagno , e non solo a me, ma anche a tutti gli altri doppiatori con cui lo fa", ha detto. "Stiamo tutti vedendo le nostre voci usate in modi che non apprezziamo".

"È perché penso che con i doppiatori, in particolare con i doppiatori che fanno ruoli di personaggi principali, è innegabile che le persone stanno rubando le nostre voci . È una cosa che succede. A me è successo in diverse occasioni. Non posso nemmeno controllarlo perché passerei tutto il mio tempo a controllare queste stupidaggini".

Qualche anno fa Cockle è stato contattato da un'azienda di intelligenza artificiale che voleva caricare la sua voce di Geralt nel suo database. " Ho detto di no e continuo a dire di no . Ma non perché non mi piaccia l'IA", ha spiegato il doppiatore.

Il vero problema dell'uso delle IA

Cockle è diventato molto famoso soprattutto dopo The Witcher 3

Il vero problema però sorge nel momento nel quale si usa l'IA per scopi illeciti. "È proprio questo il punto che non ci piace dell'IA: se possono farlo per cose discutibili dal punto di vista commerciale, allora possono farlo anche per cose politicamente o eticamente sbagliate", ha detto Cockle.

"Qualcuno potrebbe usare l'IA per produrre qualcosa di razzista usando la voce di Geralt, usando la mia voce, o semplicemente qualcosa di contrario a tutto ciò che la maggior parte delle persone normali pensa sia buono. È qui che l'IA diventa pericolosa. Fake news, opinioni false. Lo stiamo vedendo ora con i politici. La gente mette in giro le cose. Il problema non è l'intelligenza artificiale. Sono le persone che usano l'IA".

Cockle ha proseguito: "È cambiato molto anche perché, quando è uscito The Witcher 3, non credo che le persone che giocavano, non che non fossero interessate, ma non pensavano davvero a chi doppiasse i personaggi. Non era una cosa di grande interesse. Ma nel corso degli anni ho visto che è diventato sempre più interessante per i giocatori e per i fan sapere chi sono le persone che si celano dietro queste voci, e questa è una cosa fantastica. Ma questo significa anche che le voci sono molto più personalizzate. Non è solo Geralt. È la mia voce".

Ricordiamo che Cockle tornerà in azione in The Witcher: Sirens of the Deep.