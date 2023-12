Like a Dragon: Infinite Wealth avrà dei dungeon roguelike

In Yakuza: Like a Dragon i dungeon talvolta risultavano ripetitivi e l'unico motivo per esplorali una volta completati era solo per accumulare punti esperienza extra per far salire di livello il proprio party, dunque questa novità potrebbe risultare gradita da molti giocatori.

Stando alle ultime informazioni pubblicate sul sito ufficiale curato da Ryu Ga Gotoku Studio, a quanto pare tra le tantissime attività offerte da Like a Dragon: Infinite Wealth ci saranno anche dei dungeon in stile roguelike .

Le tante attività di Like a Dragon: Infinite Wealth

I dungeon procedurali sono dunque un'altra attività che si va ad aggiungere alla già lunga lista di quelle presenti in Like a Dragon: Infinite Wealth, come l'immancabile Karaoke, le folli consegne in bicicletta in stile Crazy Taxi e la DonDoko island, un'intera isola sandbox che potremo gestire, ampliare, migliorare e arricchire a seconda dei nostri gusti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Like a Dragon: Infinite sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Giusto in questi giorni Sega ha pubblicato anche tantissimi trailer dedicati ai personaggi.