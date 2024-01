Tekken 8: trailer presenta Zafina, la veggente picchiatrice

Provenienza

Zafina è un volto già visto per la serie Tekken. Introdotta in Tekken 6, è riapparsa in tutti i giochi successivi: Tekken Tag Tournament 2 e Tekken 7 (come parte del Season Pass 3). Discreta, poco socievole e silenziosa, è caratterizzata dalla sua lotta costante con lo spirito demoniaco Azazel, imprigionato nel suo corpo, nonché da un grande amore per l'astrologia. Partecipa al torneo con il solo obiettivo di salvare il mondo.

Come potete vedere dal video, gira sempre con la sua sfera di cristallo ed è caratterizzata da uno stile di combattimento rapido e brutale.

Per il resto vi ricordiamo che Tekken 8 uscirà il 26 gennaio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Attualmente potete giocare la demo su PS5 e Xbox Series X/S.