Gran Turismo 7 ha ricevuto un nuovo aggiornamento con 5 auto, nuovi eventi e migliorie all'IA

Come era stato precedentemente annunciato, Polyphony Digital ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, l'update 1.54 che ha portato con sé cinque nuove auto, eventi, sfide e migliorie all'AI Sophy dedicata.

L'aggiornamento annunciato nei giorni scorsi è stato messo a disposizione nelle ore scorse ed è dunque già scaricabile dagli utenti, con le novità che sono state illustrate in maniera dettagliata nel video visibile qui sotto. Si tratta di un update in linea con la tradizione di Gran Turismo 7, che punta a un'espansione progressiva dei contenuti.

Le nuove auto erano state probabilmente già indovinate dai più esperti in seguito alle classiche immagini teaser pubblicate dal team come anticipazione, ma vengono confermate in via ufficiale e rappresentano aggiunte interessanti al garage di auto disponibili.