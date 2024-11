S.T.A.L.K.E.R. 2 in 8K con dettagli massimi e vari miglioramenti grafici con questa mod italiana

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un gioco graficamente molto interessante e il team di sviluppo si è impegnato per fare in modo di realizzare il miglior gioco possibile, anche nel mezzo delle molte difficoltà. Ovviamente però c'è sempre un modo per rendere ancora più bello un videogioco, soprattutto grazie alle mod.

Ora, il creativo italiano del canale YouTube Beyond Dreams ha reso disponibile un nuovo video nel quale mostra una mod per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che raggiunge così l'8K con una serie di miglioramenti.