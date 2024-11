Pokémon Scarlatto e Violetto ricevono tre codici per i Doni Misteriosi che regalano tanti oggetti

The Pokémon Company ha annunciato una distribuzione gratuita di Doni segreti che aiuterà i giocatori a mettere le mani su alcuni oggetti per far evolvere e potenziare la propria squadra di Pokémon.

A differenza di molti codici dei Doni segreti che forniscono un solo oggetto o un solo Pokémon, questi codici gratuiti compensano in quantità ciò che potrebbero mancare in novità, poiché ognuno di essi fornisce un set completo per i giocatori di prodotti per i giocatori.