Ubisoft regala 15 euro nei saldi autunnali su Ubisoft Connect

Ubisoft ha lanciato i suoi saldi autunnali su Ubisoft Connect, che sono particolarmente interessanti per via del regalo di 15 euro che viene fatto. Più precisamente, è possibile applicare uno sconto ulteriore di 15 euro al carrello, su acquisti dal valore di 29,99 euro in su. Il codice per ottenere lo sconto, che va inserito al momento del pagamento, è AUTUMN24. Come specificato dalle istruzioni fornite da Ubisoft Connect: "Il coupon non si può applicare su prenotazioni, valuta virtuale, Ubisoft+, Rocksmith+ o contenuti di gioco e non è cumulabile con il programma di accumulo di Units."

Da notare che il coupon è applicabile anche ai titoli non in sconto, come Star Wars Outlaws o The Crew Motorfest.