Leggende Pokémon: Z-A è in prenotazione per Nintendo Switch su Amazon a prezzo minimo garantito

Il 16 ottobre arriverà Leggende Pokémon: Z-A , il nuovo capitolo della sotto-serie di Game Freaks e Nintendo, pubblicato in versione Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 . Se già sapete che non avete intenzione di passare alla nuova generazione hardware della casa di Kyoto, potete quindi mettere al sicuro già da ora una copia di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch. Il prezzo iniziale era di 69,98€ su Amazon, ma ora è calato a quello che dovrebbe essere il prezzo corretto: 59,99€. In ogni caso, facendo la prenotazione vi assicurate il prezzo minimo garantito . Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Facendo la prenotazione adesso vi assicurate il prezzo attuale e inoltre vi assicurate che qualsiasi sconto proposto da Amazon tra il giorno del vostro ordine e il giorno della spedizione venga applicato in modo automatico alla vostra prenotazione.

I dettagli su Leggende Pokémon: Z-A

Leggende Pokémon: Z-A è un capitolo innovativo per la saga, visto che abbandona la classica struttura a turni e propone un sistema di combattimento in tempo reale, nel quale dobbiamo muoverci sul campo di battaglia e decidere le mosse da usare in contemporanea al nemico, con queste ultime che richiedono un tempo di ricarica prima di essere ripetute.

In questo capitolo ci troviamo a Luminopoli di X e Y, un po' di tempo dopo gli eventi dei capitoli per 3DS. Dobbiamo esplorare la città di giorno e di notte: quando il sole è alto, possiamo combattere sui tetti ed esplorare le zone selvagge per catturare nuove creature, mentre al calar delle tenebre inizia la Royale Z-A, una competizione tra allenatori che mirano a ottenere punti e salire di grado.

Se cercate la versione per Nintendo Switch 2, invece, la trovate qui.