Pokémon Scarlatto e Violetto regala il Fuecoco di Roy di Orizzonti Pokémon, ecco il codice promozionale

Continuano i regali di Game Freak e The Pokémon Company per i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto. Questa volta parliamo di un esemplare speciale di Fuecoco, lo starter di tipo Fuoco della nona generazione, in quanto basato su quello di Roy, il protagonista maschile della serie animata Orizzonti Pokémon.

Per ottenere il Pokémon in questione dovrete riscattare tramite la funzione Dono Segreto il codice "909TEAMUP06", che sarà valido fino al 31 gennaio 2025. Insomma, non c'è fretta, ma meglio riscattarlo il prima possibile per non rischiare di non dimenticarselo. Potrete riscattarlo connettendo il vostro Nintendo Switch alla rete e scegliendo la voce Pokértale dal menu di pausa e successivamente la funzione "Dono Segreto". Una volta fatto, cegliete l'opzione "Tramite codice seriale / password" e immette il codice indicato qui sopra. Completato questo passaggio otterrete il vostro regalo.