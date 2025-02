Framework lancia Desktop, Laptop 13 e Laptop 12: modularità e potenza per ogni esigenza

Framework continua la sua missione di rivoluzionare l'industria dell'hardware con dispositivi modulari, aggiornabili e altamente personalizzabili . Le novità annunciate oggi coprono ogni segmento: dal compatto e potente Framework Desktop , equipaggiato con i nuovissimi Ryzen AI Max, al rinnovato Framework Laptop 13 , che ora integra i processori Ryzen AI 300, fino all'attesissimo Framework Laptop 12 , un notebook convertibile pensato per chi cerca versatilità e longevità in un formato più compatto.

Framework Desktop: compatto, potente e pronto per l’AI

Il Framework Desktop è un Mini-ITX da 4,5 litri, costruito attorno ai nuovi processori AMD Ryzen AI Max. Questa nuova generazione di CPU offre fino a 16 core a 5.1 GHz, GPU Radeon 8060S, supporto fino a 128GB di LPDDR5x, e un TDP fino a 140W, garantendo prestazioni di alto livello per gaming in 1440p, creatività avanzata e AI locale.

Il Framework Desktop

Per garantire la massima flessibilità, Framework ha adottato standard industriali ovunque possibile, tra cui:

Formato Mini-ITX, compatibile con case personalizzati

Alimentatore Flex ATX da 400W, sviluppato con FSP

Raffreddamento con ventole standard da 120mm, co-sviluppato con Cooler Master e Noctua

Due slot M.2 NVMe per un massimo di 16TB di storage

Wi-Fi 7 grazie al modulo RZ717

Il case supporta pannelli laterali traslucidi o neri, ventole RGB personalizzabili e una maniglia opzionale per la portabilità. Inoltre, il frontale è personalizzabile con 21 tessere intercambiabili, che possono essere stampate in 3D.

La scelta più controversa è la memoria saldata, necessaria per raggiungere un'ampiezza di banda di 256GB/s con il bus a 256 bit di Ryzen AI Max. Per compensare, Framework ha promesso prezzi più accessibili rispetto ai concorrenti: si parte infatti da 1.099$ per il base con Ryzen AI Max 385 (8 core), per poi arrivare al top di gamma con Ryzen AI Max+ 395 (da 16 core) a 1.999$, con spedizioni a partire dal terzo trimestre 2025.