Indiana Jones e il quadrante del destino, la recensione del nuovo Indy al cinema

Pertanto è con poco entusiasmo e molta diffidenza che siamo entrati in sala, domandandoci se veramente avevamo bisogno di un altro Indiana Jones, se davvero volevamo rivedere sullo schermo un Harrison Ford fin troppo invecchiato a fingere di essere giovane. Nella nostra recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino vi spieghiamo perché ci siamo ricreduti, almeno in parte.

Chi più chi meno, siamo cresciuti tutti con Indiana Jones. Le sue peripezie hanno definito intere generazioni, il suo cappello è diventato un'icona che rappresenta l'essenza stessa dell'avventura. I primi tre film sono pilastri della cultura pop come pochi altri al mondo e anche il quarto, tanto vituperato, ci ha insegnato qualcosa, e cioè che non sempre fa bene guardare al passato e cavalcare le vecchie glorie in cerca di sicurezze: ogni tanto bisogna andare avanti, rischiare e voltare pagina. È una lezione che Hollywood non ha ancora imparato, un errore che ultimamente ripete con fastidiosa frequenza. E se a sbagliare è addirittura uno come Steven Spielberg, che speranze poteva avere James Mangold, che lo ha sostituito al timone per riaprire una porta che sembrava essere stata chiusa?

L'ultima cavalcata di Indy

Ormai il software di ringiovanimento fa miracoli

Il nuovo film comincia con un lunghissimo flashback che ci riporta alla seconda guerra mondiale, sopra un treno nazista in cui Indy e il suo amico Basil Shaw (Toby Jones) stanno cercando di recuperare un certo manufatto. Oltre a fare sfoggio di una tecnologia di ringiovanimento in computer grafica che sta raggiungendo lo stato dell'arte, il flashback scopre subito le carte sul mistero archeologico di turno: la macchina di Anticitera, uno strumento dalle capacità sconfinate che avrebbe costruito Archimede a Siracusa. Quando lo ritroviamo nel presente, però, Indy è un relitto: ormai in pensione, tira a campare tra una bottiglia e l'altra nell'America dell'allunaggio, in un momento storico in cui si guarda al futuro e allo spazio piuttosto che alla X che indica il punto in cui scavare.

Dapprincipio Il quadrante del destino sembra un maldestro tentativo di cancellare Il regno del teschio di cristallo, ma in verità il quarto Indiana Jones non si può ignorare: quanto accaduto in quel film avvia il cosiddetto "viaggio dell'eroe" in questo, forse l'unica pellicola a stabilire una posta in gioco davvero intima per il personaggio interpretato da Harrison Ford. Quest'ultimo si muove con un carisma e una passione fuori dall'ordinario: l'affetto che l'attore ormai ottantenne nutre per il suo alter ego cinematografico si avverte in ogni singola scena, in una delle prove attoriali migliori del vecchio Ford.

Il quadrante del destino è un film diverso dai precedenti sotto molti aspetti, eppure il buon Mangold, che muove la macchina da presa con sicurezza e precisione, casca nell'errore più banale possibile: lo infarcisce di rimandi alla saga, in un'operazione nostalgica che più spesso sembra tradire una carenza di idee piuttosto che la volontà di strizzare l'occhio ai fan. Così tornano tutti i cliché possibili e immaginabili, dagli inseguimenti a cavallo alle grotte piene di schifezze che strisciano, passando per l'assoluto disprezzo nei confronti dei nazisti ai cammeo volanti, tipo quello di John Rhys-Davies con le sue due battute in croce nel ruolo del simpatico Sallah, e che comunque riescono a strappare un sorriso e pure una lacrimuccia ai più appassionati.

Dicendo così, potrebbe sembrare che Il quadrante del destino sia un brutto film o, peggio ancora, una pellicola inutile, ma non è così. Affatto. È un gran bell'Indiana Jones, con una regia salda e in certi momenti anche parecchio ispirata, un dosaggio di azione e introspezione che funziona, una fotografia splendida, alcuni momenti davvero memorabili e un finale frettoloso ma efficace. Non annoia né offende come faceva Il regno del teschio di cristallo coi suoi frigoriferi e le sue liane, ma al tempo stesso non sbalordisce mai, se non in una sequenza finale davvero fuori di testa che promuoviamo a pieni voti.