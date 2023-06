Join the Indie - Around the World, torna l'evento dedicato agli sviluppatori italiani

Join the Indie torna con una nuova edizione: l'evento dedicato agli sviluppatori italiani verrà trasmesso domani, 30 giugno 2023, a partire dalle 16.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it, e vanterà quest'anno uno slogan davvero affascinante: Around the World.

Condotto da Dino Lanaro e Alessandra "Furibionda" Zanetti, Join the Indie ci condurrà stavolta in un entusiasmante giro intorno al mondo, alla scoperta dei talenti italiani ma non solo.

Ci collegheremo infatti con un noto giornalista giapponese che ci racconterà di come si sta sviluppando la scena indie nipponica, ma non mancheranno altre sorprese.

In studio giocheremo a UmberCorp in compagnia dei suoi giovani autori e saranno presenti numerosi ospiti, sia dal vivo che in videochiamata. Eccone alcuni:

Davide Mancini Developer Relations Manager di IIDEA

Manuel S. Llanes - Creative Director per Electronic Arts - DICE

Carola Pettinato - Game Designer presso Criterion - Electronic Arts

Jon Beltrán de Heredia - Creatore di Commandos

Alessandro Bragalini - Senior Concept Artist da Paradox Interactive

Francesco Baldini - Character Artist da Wargaming

Alessandro Macambira - Material Artist da Romero Games

Alessandro Palagano - Lighting Artist da Funcom

Jessica Marrubini - Environment Artist da Forge Reply

Tiziano Bucci - CEO di INVADER STUDIOS

Fortuna Imperatore - Creatrice di Freud's Bones

L'appuntamento con l'edizione 2023 di Join the Indie è dunque fissato a domani, 30 giugno 2023, a partire dalle 16.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it. Non mancate!