The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone: data di uscita dell'espansione per PS4, Xbox One, PC e Switch

Obsidian e Private Division hanno annunciato la data di lancio The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone la prima espansione dell'apprezzato gioco di ruolo di Private Division. Pericolo su Gorgone arriverà su PS4, Xbox One, PC il 9 settembre 2020, mentre su Nintendo Switch non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

La storia parla di un braccio mozzato e un messaggio misterioso che conducono l'equipaggio dell'Inaffidabile sull'asteroide Gorgone. Già sede di una delle più ambiziose (e disastrose) imprese scientifiche di Halcyon, oggi l'asteroide è una terra senza legge, covo di mostri e banditi. La ricca misantropa Minnie Ambrose affida all'equipaggio il compito di indagare sulla Dott.ssa Olivia Ambrose, sua madre nonché direttrice dello sfortunato progetto, in seguito caduta in disgrazia. Ben presto viene alla luce un intrigo che cambierà per sempre la colonia.

The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone è la prima di due espansioni narrative che si possono acquistare singolarmente o insieme a prezzo scontato con il Pass di espansione di The Outer Worlds. Per giocare le espansioni, ovviamente, è richiesta una copia di The Outer Worlds sulla stessa piattaforma.

Questa prima espansione ci chiederà di investigare un complesso abbandonato della Soluzioni Spaziali e di incontrare un cast di nuovi personaggi mentre sveleremo il mistero che ha portato alla cancellazione improvvisa del Progetto Gorgone.

La nuova avventura si svolgerà tra gli infidi canyon dell'asteroide Gorgone, che saranno zeppi di nemici resi deformi da una scienza folle. Per combatterli in modo adeguato, potremo scoprire tre nuove armi scientifiche, tra cui il F.I.D.O (Fustigatore Incaricato della Disinfestazione Ordinaria), un'intrigante arma da mischia che attira i nemici per esporli a un attacco corpo a corpo.

Ovviamente il livello massimo del personaggio è aumentato e sono stati introdotti nuovi vantaggi e difetti, set di corazze inediti e diverse varianti per l'equipaggiamento già esistente. Inoltre potrete ricostruire la storia dell'asteroide Gorgone attraverso nuove registrazioni audio del Fonografo portatile che riveleranno i segreti innominabili di un esperimento scientifico andato a rotoli.

Vi lasciamo alle prime immagini: cosa ne pensate?