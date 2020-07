WoW Classic, i preparativi per la guerra di Ahn'Qiraj sono iniziati

I preparativi per la guerra di Ahn'Qiraj sono iniziati in WoW Classic: i campioni di Orda e Alleanza devono far breccia nella città e affrontare il Dio Antico C'Thun.

La grande fortezza di Ahn'Qiraj è rimasta sigillata dietro allo Scarab Wall sin dalla War of the Shifting Sands, ma qualcosa di sinistro si agita nuovamente nelle profondità delle rovine e del tempio. Ora i campioni di Orda e Alleanza devono sfruttare tutte le risorse a loro disposizione per far breccia nei cancelli della città e affrontare il Dio Antico C'Thun.

I giocatori di tutto il mondo avranno l'opportunità di rivivere uno dei momenti più epici della storia di Warcraft: l'apertura dei Gates of Ahn'Qiraj. Questo fondamentale evento sarà preceduto da una guerra della durata di 10 ore dove gli eroi combatteranno per la sopravvivenza e, quando le sabbie si saranno placate, Azeroth darà il benvenuto a una nuova generazione di Scarab Lord.

Servono molte risorse per alimentare gli sforzi bellici contro le sinistre forze di Ahn'Qiraj. I giocatori dovranno lavorare al fianco degli altri membri della propria fazione per dare il loro contributo, aprire gli antichi cancelli della cittadella e cominciare l'assalto alle Ruins of Ahn'Qiraj e al Temple of Ahn'Qiraj.

Per ulteriori informazioni sui preparativi per la guerra di Ahn'Qiraj, sulle incursioni da 20 e 40 personaggi e molto altro ancora, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di World of Warcraft.

Parteciperete?