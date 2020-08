Arkane Anniversary Collection disponibile da oggi, ma su PS4 il prezzo fa discutere

Arkane Anniversary Collection, la raccolta celebrativa per i 20 anni di Arkane Studios, è disponibile a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One, anche se il prezzo del pacchetto su PlayStation Store fa discutere: 99,99 euro contro i 31,39 euro della versione Steam e i 29,99 euro richiesti su Xbox Store.

È possibile che la promozione al momento attiva sulle piattaforme Valve e Microsoft non sia ancora disponibile per i possessori di PlayStation 4, che possono comunque procurarsi i giochi presenti nella collection (Dishonored: Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored: La Morte dell'Esterno e Prey) alla cifra giusta.

In che modo? Ripiegando su Dishonored Collezione Completa, disponibile in offerta a 23,99 euro anziché 79,99, e aggiungendo al carrello anche Prey, disponibile anch'esso in offerta a 11,99 euro anziché 39,99. Costo totale dell'operazione: 35,98 euro, più o meno in linea con gli altri.

Al di là del discorso relativo alla cifra richiesta per la Collection, vale certamente la pena di recuperare Dishonored: Definitive Edition per fare la conoscenza di Corvo Attano e dell'affascinante regno di Dunwall, proseguirne la storia con Dishonored 2 per vestire i panni anche della sua pupilla, Emily Kaldwin, e approfondire ulteriormente lo straordinario lore creato dagli sviluppatori con l'espansione stand alone Dishonored: La Morte dell'Esterno.

E Prey? Giudicato come uno dei migliori titoli degli ultimi anni, questo action adventure dall'ambientazione sci-fi propone svariate idee efficaci e innovative.