Marvel's Avengers: Spider-Man avrà una sua storia, sarà la ciliegina sulla torta

Marvel's Avengers includerà Spider-Man in esclusiva per le versioni PlayStation del gioco: il personaggio avrà una sua storia e rappresenterà la proverbiale ciliegina sulla torta di questo progetto, hanno detto gli sviluppatori in un'intervista.

"Senza ovviamente voler rivelare troppo, la finestra narrativa in cui vedrete la nostra versione di Spider-Man si innesterà nella storia principale di Marvel's Avengers", ha detto il creative director Shaun Escayg.

"Devo un po' girarci intorno perché non posso ancora parlarne, ma tenete ben chiaro che sarà il nostro Spider-Man, il personaggio entrerà nella nostra storia e nel mondo che abbiamo creato, muovendosi fra gli eventi dell'A-Day e quello che verrà dopo."

"Anche i villain si esprimeranno in merito al ruolo di Spider-Man in questo universo narrativo e da quanto tempo è attivo nel combattere il crimine."

"Spider-Man rappresenta un'aggiunta rispetto all'arco narrativo e alla progressione della storia principale. Non abbiamo effettuato scambi o cose del genere", ha detto invece il combat director Vince Napoli.

"Abbiamo il nostro piano, i nostri eroi e le loro storie, le sfide e la progressione del gameplay già pianificati. Tutto continuerà come lo avevamo pensato, ma oltre a quello ora ci sarà anche Spider-Man e la chiave è integrarlo nel modo giusto."

"Come detto, non sostituiremo o cambieremo nulla per fargli spazio: dovrà far parte di questo enorme piano e muoversi insieme a tutto ciò che abbiamo già stabilito. È come se Sony fosse venuta da noi e ci avesse chiesto di mettere la proverbiale ciliegina sulla torta sul gioco."

Il creative director ha quindi confermato che Spider-Man sarà protagonista di una sua storia in Marvel's Avengers.