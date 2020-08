Paper Mario: The Origami King e Othercide, ottimi voti su EDGE

Paper Mario: The Origami King e Othercide hanno ottenuto ottimi voti sull'ultimo numero della rivista inglese EDGE, portando a casa entrambi un 8.

L'avventura "cartacea" per Nintendo Switch non è alla prima valutazione positiva, naturalmente: il generale tutta la stampa internazionale gli ha assegnato ottimi voti.

Meno bene è andata a Beyond a Steel Sky, sequel della celebre avventura del 1994, che ha dovuto accontentarsi di una sufficienza. Assegnato un 6 anche al divertente indie Carrion.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise è stato punito, ma neanche troppo, con un 4: il nuovo episodio della serie diretta da SWERY non ha impressionato la stampa, in generale.

EDGE, i voti del numero 349