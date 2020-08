Black Myth: Wu Kong è un incredibile action GDR tripla A proveniente dalla Cina

Black Myth: Wu Kong è un gioco di ruolo d'azione sviluppato dai cinesi Game Science per PC usando l'Unreal Engine 4. I primi due video pubblicati, uno dedicato alle ambientazioni e l'altro di gameplay vero e proprio, mostrano un prodotto dai valori produttivi tripla A.

Ispirato a "Il viaggio in Occidente", Black Myth: Wu Kong racconterà la storia del "Re delle Scimmie" di cui potremo usare in combattimento le diverse abilità speciali. Pensate che ce ne saranno ben settantadue, alcune delle quali visibili nel filmato di gameplay sottostante.

Purtroppo per ora non ci sono altre informazioni da condividere. La versione del gioco utilizzata per registrare i filmati è una pre-alpha. Non c'è ancora una data d'uscita, anche se ipotizziamo che gli sviluppatori puntino al 2021. L'unica piattaforma annunciata è il PC, nonostante si parli anche di console (non vengono però fatti nomi). Probabilmente lo vedremo anche su PS5 e Xbox Series X.