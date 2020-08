Google, problemi a Gmail, Docs, Drive, YouTube oggi 20 agosto 2020

Google e i suoi servizi sembrano riscontrare molti problemi nella mattinata di oggi, giovedì 20 agosto 2020. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo sul territorio europeo.

Gmail, Docs, Google Drive, e tantissimi altri servizi Google non sembrano funzionare a dovere: sono tantissime le segnalazioni già arrivate nelle ultime tre ore, e continuano ad aumentare. L'Italia sembra colpita solo marginalmente dalle problematiche, ma nella prossime ore non è da escludere che la situazione possa peggiorare; intanto sembra che l'Europa del Nord sia l'area più colpita dai malfunzionamenti. Ieri era toccato a Spotify, tra l'altro.

Tantissimi utenti su YouTube, inoltre, confermano l'instabilità della piattaforma: non riescono a completare l'upload dei propri video. Google si è detta già al lavoro per individuare la fonte del problema, che ha attualmente coinvolto, con più esattezza, i seguenti servizi: Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep, Voice, YouTube. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.

User reports indicate Gmail is having problems since 12:36 AM EDT. https://t.co/EsWw2oLYjH RT if you're also having problems #Gmaildown — Downdetector (@downdetector) August 20, 2020