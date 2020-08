Spotify non funziona in molti paesi: che succede?

Spotify sembra down: nel momento in cui scriviamo non funziona in molti paesi. Stanno arrivando giusto nell'ultima ora moltissime segnalazioni al sito internet downdetector.it; ma che succede esattamente? Proviamo a riassumere le poche informazioni disponibili.

Sembra che gli utenti stiano segnalando, con crescente intensità, l'impossibilità di riprodurre musica in streaming; offline, invece, Spotify continua a funzionare tranquillamente. Ma è ovvio che la maggior parte dell'utenza lo utilizzi proprio online, e dunque nei fatti l'app è praticamente inservibile oggi 19 agosto 2020.

Tra l'altro accade raramente che Spotify cominci a non funzionare all'improvviso: la situazione deve aver colto alla sprovvista gli stessi sviluppatori, che hanno segnalato su Twitter la presenza di diversi problemi. "Siamo consapevoli che alcuni problemi al momento, e stiamo controllando. Vi terremo informati". Tutto lascia ben sperare: è plausibile che già entro il pieno pomeriggio Spotify torni al pieno delle sue forze.

Anche parte del nord Italia rientra tra i paesi che stanno riscontrando problemi con Spotify: avete qualcosa da segnalare, a riguardo? Qui di seguito l'immagine mostra le principali aree colpite. Di recente la società ha lanciato Spotify Premium Duo, anche in Italia: è un nuovo tipo di sottoscrizione che potrebbe fare al caso vostro.