Horizon Zero Dawn per PC, patch 1.02 disponibile: risolve diversi problemi

Horizon Zero Dawn per PC è stato aggiornato alla patch 1.02, che arriva a breve distanza dall'update precedente e stavolta risolve diversi problemi del gioco targato Guerrilla Games.

Se infatti la patch 1.01 di Horizon Zero Dawn si limitata a sistemare solo alcune delle criticità segnalate dagli utenti, l'aggiornamento di oggi fa molto di più, andando ad affrontare diversi blocchi e questioni legate alle performance.

Nello specifico, la patch 1.02 sistema quattro differenti crash del software, migliora le prestazioni durante il salvataggio automatico, risolve un problema con la sincronia verticale in modalità a schermo senza bordi e riduce la memoria utilizzata per lo streaming degli shader.

Non è finita qui: l'update agisce su alcune animazioni facciali a 30 fps che andavano fuori sincrono rispetto al sonoro, mentre ulteriori aggiustamenti sul fronte delle prestazioni e della rifinitura verrano rilasciati nelle prossime settimane.

Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Horizon Zero Dawn per PC.