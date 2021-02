Starship Troopers - Terran Command, gameplay trailer dell'imboscata nel Canyon

Slitherine, uno studio e un'etichetta italiana specializzata in giochi strategici, ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Starship Troopers - Terran Command. Per chi non lo conoscesse, Terran Command uno strategico in tempo reale ispirato al celebre libro Fanteria dello spazio (oltre che serie cinematografica) Starship Troopers. In questo filmato è possibile vedere una spettacolare imboscata in un Canyon da parte dei malvagi aracnidi.

Per poter creare un gioco all'altezza delle aspettative Slitherine sta cercando di creare un'esperienza potenzialmente infinita, con campagne generate in maniera dinamica che dovrebbero rinnovarsi dopo ogni partita.

Ogni unità, inoltre, ha delle abilità particolari e da sfruttare per volgere a proprio favore la battaglia. Per migliorare la componente strategica Slitherine ha fatto sì che l'altezza del terreno fosse un fattore da tenere in considerazione durante le battaglie, che fa ad influire sul cono visivo e sulla linea di fuoco.

Durante le partite le unità si evolveranno grazie ad un albero delle tecnologie che le renderà sempre più efficienti e resistenti. Inoltre ci saranno anche dei leader da attaccare alle proprie truppe, che possono essere potenziati durante la campagna.

Infine ci saranno migliaia di insetti aggressivi da sterminare, per la gloria della Federazione Terrestre. Cosa ne pensate?