Helldivers 2, il nuovo Ordine Maggiore è di eliminare due miliardi di Terminidi

I giocatori di Helldivers 2 hanno ricevuto un nuovo Ordine Maggiore dal Comando della Super Terra: la richiesta è di eliminare due miliardi di Terminidi al fine di ripristinare le riserve di E-710.

L'importante risorsa consentirà alle truppe di riorganizzarsi in vista di un probabile contrattacco mirato a colpire in maniera decisiva gli Automaton, che sono tornati alcuni giorni fa dopo averci fatto gongolare nell'illusione di averli sconfitti per sempre.

Immaginiamo tuttavia che Arrowhead Game Studio stia preparando il terreno per introdurre qualche importante novità all'interno della struttura di Helldivers 2, che come dichiarato dal CEO del team ha bisogno sia di correzioni che di aggiornamenti per restare rilevante.