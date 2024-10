Dragon Age: The Veilguard conquista il primo posto della classifica di Steam

Al netto di un'accoglienza a dir poco tiepida al momento dell'annuncio, Dragon Age: The Veilguard ha conquistato la vetta della classifica di Steam nelle scorse ore, in vista del lancio su PC che avvenuto alle 17:00 italiane di oggi.

Nel momento in cui scriviamo il titolo di Bioware è primo nella classifica dei giochi più venduti a livello globale su Steam, seguito da Call of Duty: Black Ops 6 e il sempreverde Counter-Strike 2. Precisiamo che questo non decreta necessariamente il successo commerciale del titolo di Bioware, che chiaramente si dovrà valutare nel lungo periodo e non solo dalle copie acquistate tramite i preordini su Steam.