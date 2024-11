ASUS ROG Ally con Ryzen Z1 Extreme in sconto su Amazon per la promozione "Black Friday in anticipo"

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una ASUS ROG Ally con Ryzen Z1 Extreme. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 38% (ovvero di oltre 300€). Se calcolato rispetto al prezzo più basso recente, lo sconto è di un ulteriore 6%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una promozione del "Black Friday in anticipo". Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 799€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di circa 8€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.