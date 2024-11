Un giocatore di Call of Duty: Black Ops 6 ha raggiunto il Prestigio senza uccidere nessuno

Quanto ai motivi dietro queste sue performance, pare proprio che Pilgore in realtà non sia nuovo a strategie simili e le ha già messe in pratica nei precedenti episodi di Call of Duty, dopo aver scherzato con un amico che sarebbe riuscito a raggiungere il Prestigio prima di lui anche senza effettuare uccisioni.

L'utente in questione, che risponde al nickname di Pilgore su Reddit, è riuscito a sbloccare il Prestigio 1 nell'ambito di 111 partite, completate nell'arco di diciannove ore e ventisei minuti, con un totale di zero uccisioni , 2365 morti, 73 vittorie e 38 sconfitte: una ratio di 1.92.

Una lunga esperienza

In procinto di consegnarci le novità della Stagione 1, Call of Duty: Black Ops 6 non è ovviamente stato immaginato in questa maniera, trattandosi di uno sparatutto competitivo, ed è senz'altro interessante il modo in cui Pilgore è riuscito in qualche modo a piegare le regole dell'esperienza a proprio vantaggio.

"All'inizio è stato molto rischioso, con gli episodi precedenti, e qualche volta sono stato fortunato", ha spiegato il gjocatore. "Mi è capitato di lanciare una granata decoy e di colpire qualcuno, ma per fortuna non ci sono stati morti. Diciamo che sono diventato più attento dopo averlo fatto per cinquantuno Prestigi."

"Riesco a ottenere almeno 7.000 punti per partita", ha continuato l'utente. "Le mie tattiche non sono davvero cambiate nel corso degli anni: ho sperimentato diversi loadout ma il mio approccio al gameplay è rimasto sempre uguale. Guadagnare XP facendo questo è molto più divertente di quanto si possa pensare."