Il trailer di lancio di Farming Simulator 25 conferma che è disponibile da oggi

Farming Simulator 25 è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma l'immancabile trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Giants Software e Focus Entertainment, che illustra i contenuti e le novità di questa edizione.

"Quando pensiamo alle nostre fattorie, pensiamo a vite ben spese", è il messaggio che viene trasmesso nel trailer di Farming Simulator 25, che da sempre prova a rappresentare le attività agricole raccontando gli aspetti più positivi e affascinanti di questo lavoro.

"Per gli agricoltori esperti, il gioco si pone come il passo successivo per vivere in modo giocoso la propria passione", ha dichiaato Christian Ammann, CEO di Giants Software, nel comunicato stampa ufficiale.

"Per tutti gli altri si tratta di un'opportunità rilassante, coinvolgente e orientata alla community per coltivare un nuovo hobby, approfondire conoscenze appassionanti e, infine, raccogliere la gratificante sensazione di libertà e realizzazione."