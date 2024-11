Game Pass ha danneggiato le vendite di Call of Duty: Black Ops 6? Un noto analista dice la sua

Essendo ormai un punto di riferimento per quanto riguarda le informazioni sul mercato videoludico americano, l'analista di mercato Mat Piscatella di Circana è una fonte da tenere in considerazione per quanto riguarda la famosa questione di Game Pass e del presunto effetto sulle vendite di Call of Duty: Black Ops 6, ma la sua visione potrebbe essere sorprendente.

Nonostante qualcun altro abbia già stabilito che il lancio del gioco su Game Pass abbia colpito negativamente le vendite in termini standard sul mercato tradizionale, come riferito anche da GamesIndustry per quanto riguarda l'area del Regno Unito, Piscatella sembra essere di tutt'altro avviso.

"La mia impressione è che potrebbe non aver aiutato, ma di sicuro non ha danneggiato le vendite", ha detto l'analista sulla presenza di Call of Duty: Black Ops 6 al lancio nel catalogo di Game Pass.