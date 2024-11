Alla luce di quanto riportato nelle ultime ore dal noto leaker Tom Henderson, Assassin's Creed Shadows non dovrebbe subire ulteriori ritardi: il nuovo capitolo della serie Ubisoft arriverà nei negozi puntuale, il prossimo 14 febbraio.

Henderson ha fornito questo aggiornamento in merito al lancio di Shadows sulla base delle informazioni di cui è entrato in possesso, che vorrebbero il gioco destinato alla prossima sessione di anteprime riservata alla stampa e ai creator verso metà gennaio.

"Le anteprime di Assassin's Creed Shadows per la stampa e i creator sono state fissate verso metà gennaio", ha scritto il leaker. "Dunque sembra che tutto stia procedendo come previsto per l'uscita del prossimo 14 febbraio."