Svelati i requisiti PC di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, dai minimi a quelli per 4K, 60 fps e ray tracing

Bethesda e gli sviluppatori di MachineGames hanno svelato i requisiti della versione PC di Indiana Jones e l'Antico Cerchio al gran completo. Dai minimi per il giocare a 1080p, 60 fps e dettagli bassi a quelli per il 4K a 60 fps con dettagli ultra, incluse le configurazioni ideali per giocare con o senza il ray tracing attivo.

Per soddisfare i requisiti Ultra senza ray tracing viene indicato come processore l'i7-13900K o un Ryzen 7 7900X, mentre per quanto riguarda la GPU si parla di una RTX 3080Ti o una RX 7700XT. Volendo attivare anche il full ray tracing tuttavia vi dovrete attrezzare con il meglio che attualmente offre il mercato, ovvero la RTX 4090. Un altro dettaglio importante è che dai raccomandati a 1440p a salire sono necessari 32 GB di RAM.