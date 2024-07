Zenless Zone Zero, ecco quanto ha incassato in 24 ore

Zenless Zone Zero , il nuovo action RPG di miHoYo, ha già fatto registrare un ottimo risultato nelle sue prime 24 ore di presenza sul mercato, incassando 3,99 milioni di dollari dagli acquisti in gioco, stando ad AppMagic (il dato è al netto delle commissioni dei diversi negozi digitali).

Ottimi numeri

Altri dati interessanti di Zenless Zone Zero sono il numero di pre-registrazioni, oltre 47,5 milioni, e i download, 5,9 milioni su iOS e Android.

Gli Stati Uniti sono in testa alle installazioni con 879k (quasi il 15% del totale), seguiti da Cina (13%), Indonesia (6,6%), Corea del Sud (5,8%) e Brasile (5%).

Gli 1,8 milioni di download fatti il 4 luglio, il giorno di lancio, hanno proiettato Zenless Zone Zero in cima alle classifiche delle app gratuite, facendogli superare Roblox, Manage Supermarket Simulator, JindoBlu e Gametion Global. Inoltre è arrivato in seconda posizione per fatturato, dietro solo a DnF Duel di Tencent. Gli altri titoli mobili più redditizi del 4 luglio sono stati Royal Match, Honor of Kings e Roblox.

Insomma, Zenless Zone Zero ha avuto un ottimo lancio, anche se non dello stesso livello di Genshin Impact e Honkai: Star Rail, che hanno raggiunto rispettivamente 4,6 milioni di dollari e 8,3 milioni di dollari di ricavi dagli acquisti in gioco nelle prime 24 ore.