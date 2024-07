"Bleach apparirà all'Anime Expo, presso il Convention Center di Los Angeles: non perdetevi il panel!", si legge nel post pubblicato su Twitter dal profilo dello staff di Tite Kubo. "Il Bandai Namco Summer Showcase 2024 si svolgerà oggi, 5 luglio, a partire dalle 17.30 (le 2.30 italiane)."

Considerando che Shueisha ha di recente registrato Bleach: Rebirth of Souls, è lecito immaginare che sarà proprio questo il nome del nuovo gioco basato sull'opera di Kubo, che si porrà probabilmente come un sequel di Bleach: Brave Souls , il tie-in pubblicato nel 2016.

Stando a una serie di indizi piuttosto concreti, Bleach: Rebirth of Souls potrebbe essere annunciato nelle prossime ore da Bandai Namco. L'autore del manga, Tite Kubo, ha infatti rivelato che Bleach sarà presente nel panel che il publisher giapponese terrà durante l'Anime Expo 2024.

Non solo Bleach

Come riportato alcuni giorni fa, circolano rumor su di un nuovo gioco di Bleach ed è lecito attendersi si tratti appunto di Rebirth of Souls, mentre non è dato sapere se uscirà solo su Nintendo Switch o anche sulle altre piattaforme: ancora un po' di pazienza e lo scopriremo.

Parlando invece dello showcase di Bandai Namco, è stato confermato che saranno presenti demo di alcuni titoli in uscita, come ad esempio Dragon Ball: Sparking! Zero, Sword Art Online: Fractured Daydream e Gundam Breaker 4.